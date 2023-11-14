Глава офиса Зеленского назвал 2024 год решающим для украинского конфликта
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал 2024 год решающим в конфликте на территории страны. Об этом он сказал во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне (институт внесен в перечень нежелательных организаций), где также призвал усилить санкции против России и увеличить поставки систем ПВО.
Андрей Ермак
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters
«Приближается переломный момент. Следующий год будет решающим»,— заявил господин Ермак (цитата по Bloomberg). Он добавил, что киевское контрнаступление продвигается и ВСУ закрепились на левом берегу Днепра.
Во время визита в Вашингтон, как сказал Андрей Ермак, он встретился с советниками по нацбезопасности США, Германии, Великобритании и Франции, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
В Госдепартаменте США 13 ноября сообщили, что во время встречи господина Блинкена с главой офиса украинского президента стороны обсудили «подготовку к зиме» — она включает в себя дополнительные поставки ПВО и укрепление критической инфраструктуры Украины.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в начале ноября сказал в интервью журналу The Economist, что военный конфликт «зашел в тупик». Единственное, по его словам, что может спасти положение украинской армии,— резкий технологический скачок.
Подробнее — в тексте «Ъ» «Украинский конфликт пошел не как по писаному».