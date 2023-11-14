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Коммерсантъ FM
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Власти Крыма отказались от новогодних и рождественских праздников

В Крыму не будут устраивать широких массовых мероприятий на Новый год и Рождество из соображений безопасности. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в соцсетях.

Сергей Аксенов

Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Главный приоритет — безопасность. Но, конечно, сделаем все необходимое, для того чтобы создать крымчанам праздничное настроение»,— написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, в ограниченном формате новогодние праздники проведут для детей. В населенных пунктах будут установлены елки и украшены улицы.

Напомним, в ряде регионов Крыма, а также в зоне важных объектов по-прежнему действует желтый уровень террористической опасности.

О еще одном массовом воздушном налете беспилотников на Крым — читайте в материале «Ъ» «Беспилотники свалились на курорт».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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