Власти Крыма отказались от новогодних и рождественских праздников

В Крыму не будут устраивать широких массовых мероприятий на Новый год и Рождество из соображений безопасности. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Главный приоритет — безопасность. Но, конечно, сделаем все необходимое, для того чтобы создать крымчанам праздничное настроение»,— написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, в ограниченном формате новогодние праздники проведут для детей. В населенных пунктах будут установлены елки и украшены улицы.

Напомним, в ряде регионов Крыма, а также в зоне важных объектов по-прежнему действует желтый уровень террористической опасности.

О еще одном массовом воздушном налете беспилотников на Крым — читайте в материале «Ъ» «Беспилотники свалились на курорт».

Александр Дремлюгин, Симферополь