В Курской области запретили использование пиротехники

Власти Курской области запретили использование пиротехники в регионе до 25 января 2024 года. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт после заседания областного оперштаба, на котором и было принято соответствующее решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Убежден, что куряне с пониманием отнесутся к установленному запрету и ответственно подойдут к его выполнению особенно в период праздничных и выходных дней»,— написал глава региона в своем Telegram-канале. Он пояснил, что решение о запрете использования пиротехники связано с необходимостью обеспечения безопасности и спокойствия жителей региона. Его исполнение будет контролироваться органами местного самоуправления и федеральными структурами.

В Курской области, как и в других приграничных регионах, из-за атак со стороны Украины действуют средний уровень реагирования и желтый уровень террористической опасности. Только за вчерашний день в результате нападения двух беспилотников пострадали два человека. На прошлой неделе использование пиротехники запретили в другом приграничном регионе — Белгородской области: до 26 января там нельзя запускать петарды, фейерверки и салюты, но можно использовать хлопушки и бенгальские огни. С конца мая аналогичный запрет действует также в Липецкой области, которая не граничит с Украиной.

Сергей Толмачев, Воронеж