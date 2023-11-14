«Тинькофф» запустил валютные переводы в Таиланд через SWIFT

Тинькофф-банк запускает денежные переводы для физлиц в тайских батах через международную систему SWIFT, сообщили в кредитной организации. Клиенты «Тинькоффа» смогут переводить баты во все банки Таиланда.

Переводы можно осуществлять через приложение или в личном кабинете на сайте банка. Операция бесплатная для премиальных клиентов, остальные должны заплатить комиссию 700 бат (около 1780 руб.). Суточный лимит по сумме перевода — до 50 тыс. бат (127 тыс. руб.) в любой банк Таиланда, кроме Kbank (там лимит 300 тыс. бат, или 763 тыс. руб.).

Сейчас «Тинькофф» совершает денежные переводы в 36 стран, с помощью системы SWIFT деньги можно отправить по 33 направлениям. В июле банк подпал под санкции США и Канады, что означает, что гражданам и юрлицам этих стран запрещено вести бизнес с российским банком. В октябре приложение Тинькофф-банка пропало из App Store.

О последствиях санкций — в публикации «Ъ FM» «Переводам прокладывают путь».

Лаура Кеффер