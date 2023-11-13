Что происходит после ввода войск России на Украину. День 628-й

58% потенциальных избирателей считают, что партии должны поддерживать СВО, следует из опроса Russian Field. Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что страна намерена в следующем году вдвое увеличить финансовую поддержку Украины. На Украине прошли митинги с требованием демобилизации. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:26. Минобороны РФ: число атак на ЗАЭС заметно снизилось по сравнению с периодом начала СВО.

8:55. Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что Берлин намерен в 2024 году удвоить военную помощь Украине. Вместо заложенных на эти цели €4 млрд планируется потратить €8 млрд.

8:55. Общение министров обороны России и Франции помогло предотвратить эскалацию между двумя странами в трудные моменты, заявил глава французского военного ведомства Себастьен Лекорню. Он уточнил, что готов возобновить контакты, если они будут «полезны и эффективны».

8:55. Французское правительство ведет переговоры с Украиной, чтобы Киев закупал новые гаубицы за счет специального фонда поддержки, сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. Он объяснил, что в таком случае Парижу не придется передавать оружие из арсеналов.

8:54. Сроки первого вылета истребителя пятого поколения Checkmate были скорректированы из-за изменения проекта, сообщила пресс-служба «Ростеха». Заводу-изготовителю передана документация для подготовки производства первых образцов.

8:53. ФСБ задержала жителя Дивногорска Красноярского края по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). По версии спецслужбы, мужчина передавал СБУ информацию о расположении воинских частей и объектов энергетической инфраструктуры, сообщило «РИА Новости».

8:53. В нескольких городах Украины родственники военных, которые участвуют в боевых действиях, вышли на митинги. Они потребовали дать военнослужащим возможность демобилизации спустя 18 месяцев.

8:53. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что переговоры между Россией и Украиной возможны только при условии вывода российских войск с украинских территорий. «И это то, к чему Россия, очевидно, пока не готова»,— заявил канцлер.

8:48. Диверсификация политической повестки может стать элементом предстоящей президентской кампании, выяснили социологи: 58% потенциальных избирателей считают, что партии должны поддерживать специальную военную операцию (СВО), но 13% опрошенных придерживаются другой позиции, а 9% ждут от партий фокусировки на других задачах, следует из опроса, проведенного исследовательской группой Russian Field. Подробнее — в материале «Ъ».