Столтенберг: ситуация на поле боя на Украине сложная

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей с министрами обороны альянса заявил журналистам, что ситуация на поле боя на Украине остается сложной. Он подчеркнул, что альянс продолжит поддерживать Украину и не планирует склонять Киев к переговорам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Господин Столтенберг сказал, что невозможно определить, когда военный конфликт на Украине утихнет. По его словам, только Киев может решить, когда и на каких условиях вступать в переговоры с Россией, и подчеркнул, что должная военная поддержка Украины может подтолкнуть Москву к обсуждению мира.

«Единственный способ склонить Владимира Путина к переговорам — это показать военную мощь Украины, чтобы он понял, что на поле битвы ему не победить»,— заявил господин Столтенберг.

Комментируя заявления европейских лидеров, что ЕС не сможет выполнить свое обещание предоставить Украине 1 млн снарядов в течение года, господин Столтенберг призвал страны ЕС «интенсивно инвестировать в военную промышленность». Он сказал, что НАТО уже заключила рамочный контракт на €2,4 млрд закупку боеприпасов, а также твердый контракт на €1 млрд.

На встрече министры обороны НАТО обсудят усиление охраны критической подводной инфраструктуры и усиление присутствия НАТО в Балтийском и Северном морях. Такие меры обсуждаются после повреждения газопровода и кабеля в Балтийском море в начале октября. Также министры обороны обсудят текущую ситуацию на Украине.

Прошлая встреча министров обороны НАТО прошла 11–12 октября. Первый день мероприятия посетил президент Украины Владимир Зеленский. Тогда министры обсудили военный конфликт России и Украины и войну между Израилем и сектором Газа.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщили о сложной ситуации на фронте. Господин Зеленский отметил семь направлений, где украинская армия испытывает трудности. Господин Залужный рассказал всего о трех. В украинских СМИ распространяется информация о конфликте между офисом президента Украины и военным руководством страны.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова