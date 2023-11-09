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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 624-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 9 ноября

Дочерняя структура ВТБ в Европе — VTB Bank Europe — меняет название из-за запрета материнской компании на его использование. Власти США исчерпали 96% выделенной на помощь Украине суммы в размере $60 млрд с начала боевых действий. Военная помощь от Франции Украине составила €3,2 млрд.
Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

9:52. Испания начала обучать украинских военных пользованию ЗРК Hawk, сообщает УНИАН.

9:45. Более 20,6 тыс. бытовых абонентов остаются без электроснабжения на территории ДНР после обстрелов, сообщило Министерство угля и энергетики ДНР.

9:44. Блокирование правительством Словакии нового пакета военной помощи Украине стало свидетельством усталости сторонников Киева в НАТО, пишет The Washington Post.

9:28. Франция должна выйти из ЕС и отдать свое место Украине, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

9:26. Президент Украины Владимир Зеленский назвал опасными голоса некоторых американских республиканцев. По его словам, украинцы опасаются изменения политики государства-союзника.

9:26. Венгрия считает несвоевременными переговоры Евросоюза о членстве Украины, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. По его мнению, вместе с Киевом в ЕС «пришла бы война».

9:06. Социологи узнали у россиян, что следует считать победой в СВО. В сознании подавляющего большинства россиян победа связана с безоговорочным поражением Украины, а для почти четверти респондентов таким итогом станут присоединение и закрепление в РФ новых территорий, следует из опроса исследовательской группы Russian Field. Подробнее — в материале «Ъ».

8:46. ВСУ с помощью беспилотника атаковали маслодельный комбинат в Курской области, сброшено три кассетных боеприпаса, пострадавших нет, сообщил губернатор.

8:45. Воровство замороженных российских активов за рубежом не повлияет на экономику России, но у Москвы возникают основания для действий в отношении активов стран G7, заявил Володин.

8:43. РФ призвала ЮНЕСКО отреагировать на «выдавливание» русского языка в Латвии, Эстонии и на Украине.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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8:36. Военная помощь от Франции Украине составила €3,2 млрд. Данные отчета парламентской комиссии, который был представлен в среду, 8 ноября, приводит BFMTV.

8:36. Власти США исчерпали 96% выделенной на помощь Украине суммы в размере $60 млрд с начала боевых действий. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

8:36. Дочерняя структура ВТБ (MOEX: VTBR) в Европе — VTB Bank Europe — меняет название из-за запрета материнской компании на его использование. Об этом Reuters сообщил представитель европейского подразделения. С 1 апреля VTB Bank Europe находится в процессе ликвидации.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 623-й

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