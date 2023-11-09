Откройте, это читатель

Как стало известно “Ъ”, фигурантом уголовного дела о воспрепятствовании профессиональной деятельности военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца заинтересовались сотрудники ФСБ России и психиатры. Дело в том, что приехавший из США Леонид Гутаров перед визитом к репортеру зачем-то срезал папиллярные узоры пальцев, а вместо дачи показаний решил помедитировать, распевая мантры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Коц

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Коц

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Уголовное дело о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), в отношении 36-летнего Леонида Гутарова возбудил Бутырский межрайонный следственный отдел СКР. По данным следствия, инцидент произошел 7 ноября, когда около часа дня в квартиру журналиста «Комсомолки», расположенную в одном из домов на улице Бестужевых в Москве, позвонил неизвестный и стал интересоваться у жены Александра Коца, здесь ли тот проживает. Елена Сутурмина дверь незнакомцу открывать не стала, а тот, стоя на лестничной площадке, в течение часа, как говорится в материалах дела, пытался оказать на нее незаконное «психическое воздействие в связи с профессиональной деятельностью мужа». Госпожа Сутурмина вызвала полицию, однако к ее приезду визитер исчез. Заявлению женщины в ближайшем ОВД не только дали ход, но и довольно быстро вычислили предполагаемого злоумышленника.

Задержанный оказался уроженцем Казахстана, который уехал в США, где прожил порядка пяти лет, а затем перебрался в Новосибирск, получив гражданство РФ. В Москве официально не работал, но выступал тренером и консультантом на занятиях фитнесом, в том числе и у детей.

По данным “Ъ”, задержанного, а его вычислили по камерам наблюдения и соединениям мобильного телефона, попытались проверить по различным базам, в том числе дактилоскопической, но сделать это оказалось невозможно, так как у него были срезаны папиллярные узоры на пальцах рук. Следует отметить, что в целом ряде случаев так поступали профессиональные киллеры, чтобы затруднить свой розыск. Задержанным занялись сотрудники ФСБ и угрозыска, однако, по некоторым данным, дать показания им фигурант расследования или не смог, или не захотел, предпочтя медитировать, тихо распевая мантры. В результате фигурантом пришлось заняться и психиатрам, которые окончательный вывод еще не сделали. Тем не менее очевидно, что, исходя из обстоятельств дела, следствие будет ходатайствовать в суде об аресте фигуранта.

Александр Коц известен своими репортажами из горячих точек, в том числе Косово, Афганистана, Ливии, Сирии, Ирака, Украины и Нагорного Карабаха. Ведет программы на радио «Комсомольская правда». В своем Telegram-канале журналист, находящийся сейчас в зоне СВО, сообщил, что найти его домашний адрес было несложно, так как он с 2014 года находится в открытом доступе в украинской базе «Миротворец». По словам военкора, ранее ему и членам семьи неоднократно угрожали, чаще всего по телефонам с украинскими номерами. Искавшему с ним встречи Леониду Гутарову журналист предложил встретиться и поговорить в Донбассе.

Юрий Сюн, Николай Сергеев