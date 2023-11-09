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Коммерсантъ FM
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Центробанк назвал вызовом жизнеспособность СПБ Биржи

Первый зампред Центробанка России (ЦБ) Владимир Чистюхин назвал вызовом жизнеспособность СПБ Биржи для ее акционеров и менеджмента. Полная концентрация работы на ценных бумагах дружественных странах, по его словам, «не до конца помогает в этой ситуации», так как партнеры торговой площадки «очень осторожно» взаимодействуют с подсанкционными компаниями.

Владимир Чистюхин

Владимир Чистюхин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Владимир Чистюхин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я думаю, что перед акционерами, менеджментом СПБ биржи будет очень серьезный вызов относительно долгосрочной жизнеспособности данного института, им нужно будет находить какие-то новые ниши, понимать, где они смогут найти конкурентное преимущество, как это было с торговлей иностранными ценными бумагами»,— сказал первый зампред ЦБ в кулуарах форума Finopolis (цитата по «Интерфаксу»).

Владимир Чистюхин добавил, что Центробанк находится в постоянном контакте с СПБ Биржей по вопросам обеспечения непрерывности ее оперативной деятельности. Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ заявил на форуме, что инвесторы смогут продать иностранные бумаги на бирже до 31 января 2024 года.

2 ноября СПБ Биржа попала под блокирующие санкции США, после чего она приостановила торговлю иностранными акциями. 7 ноября торговая площадка назначила нового генерального директора: им стал бывший заместитель руководителя СПБ Биржи Евгений Сердюков.

Подробнее о дальнейших планах СПБ Биржи читайте в тексте «Ъ» «СПБ Биржа смещает фокус».

Петр Бузлаев

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