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Коммерсантъ FM
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«Аэрофлот» договорился об урегулировании страхового спора по девяти самолетам

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) завершила урегулирование спора с ирландским лизингодателем BOC Aviation по девяти воздушным судам (одно из них находится в управлении BOC Aviation). Право собственности получила страховая компания «НСК», которая выплатила сумму урегулирования.

Как сообщила «Ъ» пресс-служба «Аэрофлота», лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с авиакомпаниями «Победа» и «Россия».

В октябре «Аэрофлот» сообщил об урегулировании спора с двумя другими ирландскими лизингодателями — SMBC Aviation Capital и CDB Aviation. В совокупности «НСК» перешли «Аэрофлот» получил право на 21 судно. В сентябре «Аэрофлот» урегулировал отношения с ирландским лизингодателем AerCap по вопросу эксплуатации 18 самолетов и пяти авиационных двигателей.

Лусине Баласян

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