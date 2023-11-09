Европейская «дочка» ВТБ меняет название на OWH SE

Дочерняя структура ВТБ (MOEX: VTBR) в Европе — VTB Bank Europe — меняет название из-за запрета материнской компании на его использование. Об этом Reuters сообщил представитель европейского подразделения. С 1 апреля VTB Bank Europe находится в процессе ликвидации.

Глава VTB Bank Europe Франк Хеллвиг рассказал агентству, что обратился в главный офис ВТБ для получения разрешения на дальнейшую работу под прежним названием. По словам господина Хеллвига, сохранить название он просил на время, пока действует лицензионное соглашение. Однако ВТБ отказался.

Теперь VTB Bank Europe будет называться OWH SE. Название происходит от предыдущего наименования банка Ost-West Handelsbank. Финдиректор европейского подразделения Миро Задро уточнил, что начавшийся с апреля процесс ликвидации, вероятнее всего, продлится несколько лет.

ВТБ потерял право голоса в VTB Bank Europe в апреле 2022 года, после введения против российского банка санкций Евросоюза. В результате ВТБ понес существенный убыток, когда дочерний банк был списан с его баланса. Сам VTB Bank Europe SE 1 апреля 2023 года начал процесс ликвидации.

В сентябре ВТБ подал иск к VTB Bank Europe с намерением взыскать долг в размере €112,6 млн. Речь идет о взыскании денежных средств, зависших на корреспондентском счете банка после введения санкций против ВТБ. В конце октября в суд поступил второй иск ВТБ к бывшей дочерней структуре. Теперь банк попросил наложить запрет на подачу исков в иностранных судах.

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Милена Костерева