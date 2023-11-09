Минфин: государство не будет участвовать в обмене заблокированными активами

Процесс обмена заблокированными активами предполагает участие в нем только брокеров и других участников рынка ценных бумаг, а не государства, объяснили в Минфине. Указ, позволяющий запустить механизм обмена замороженными активами, накануне, 8 ноября, подписал президент России Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Указ президента РФ создает законодательные возможности для проведения обмена замороженными активами, в организации самого обмена государство участвовать не будет. В нем будут участвовать брокеры и другие участники рынка ценных бумаг. Механизм будет являться полностью добровольным для всех участников рынка»,— сообщила пресс-служба Минфина (цитата по ТАСС). В ведомстве обратили внимание, что в указе речь идет об использовании средств иностранных инвесторов на счетах типа «С».

На счетах типа «С» аккумулируются активы иностранных инвесторов в России. Выводить средства с этих счетов иностранцы из недружественных стран не могли после февраля 2022 года. Предполагается, что обмен с иностранцами будет проходить в формате торгов, условия которых определит правительственная комиссия. Для инвесторов сделка станет бесплатной, но объем активов для такого обмена не должен превышать 100 тыс. руб.

По данным Банка России, общий объем средств на счетах типа «С» на начало ноября 2022 года превышал 280 млрд руб. В июне 2023-го «Интерфакс» писал, что к концу 2022-го показатель был близок к 600 млрд руб.

Подробнее о том, как будет работать механизм возврата замороженных средств россиян,— в материале «Ъ FM» «Инвесторы заберут свое».

Милена Костерева