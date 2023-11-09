Разная, но одна на всех

В сознании подавляющего большинства россиян победа в специальной военной операции (СВО) так или иначе связана с безоговорочным поражением Украины, а для почти четверти респондентов таким итогом станут присоединение и закрепление в РФ новых территорий, следует из опроса исследовательской группы Russian Field. По мнению заказчика опроса, политолога и члена Общественной палаты Александра Асафова, для соответствия этому «образу победы» уже достигнутым в ходе СВО результатам не хватает мирового признания новых субъектов РФ и ликвидации оставшихся угроз. Глава ВЦИОМа Валерий Федоров между тем полагает, что единого образа победы у россиян все-таки нет, а политолог Владимир Шемякин считает, что это дает власти свободу интерпретации итогов СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Общероссийский телефонный опрос проводился 21–29 октября этого года на выборке в 1611 респондентов. Статистическую погрешность исследования социологи Russian Field оценивают в 2,45%. Респондентам задали два открытых вопроса, допускающие множественные ответы.

Первый вопрос звучал так: «Какие итоги СВО, по вашему личному мнению, можно будет считать победой для России?». 22% опрошенных затруднились с ответом или отказались отвечать, а остальные реплики социологи распределили по трем основным группам: настроенные в поддержку СВО (70%), настроенные на мирные процессы (22%) и «другое» (23%). В третью категорию попали сложные ответы, которые невозможно сгруппировать и расшифровать, объясняют в Russian Field.

Исследователи также приводят подробный перечень ответов, которые они отнесли к поддержке СВО. Самым популярным из них (23%) оказалось определение победы как «присоединение части территорий, закрепление новых территорий». В первую тройку также вошли «победа России, полная капитуляция Украины» (13%) и «уничтожение Украины как страны, включение Украины в состав РФ» (9%). По 5% опрошенных упоминали «выполнение всех целей СВО», «уничтожение фашизма» и «мирное соглашение на наших условиях (закрепление за Россией территорий, внеблоковый статус Украины)», 4% посчитают победой «свержение нынешней власти Украины», а 3% полагают, что для этого нужно «отодвинуть границы НАТО». Столько же респондентов хотят добиться «демобилизации, денационализации Украины».

К «настроенным на мир», как поясняют социологи, они относили ответы «мир, чтобы все были живы» (12,1%) и те, где прямо говорилось о «выводе войск, прекращении войны» (5,9%). Правда, во втором случае респонденты не уточняли, до каких границ должны быть выведены войска (для этих людей в первую очередь значим сам факт вывода войск, сохранения жизней). Также в эту группу попали ответы, в которых люди отмечали, что «в такой ситуации нет победы» (4%).

В Russian Field также подчеркивают, что обе группы, как «настроенных на мир», так и «поддерживающих СВО», во многом пересекаются, ведь респонденты были не ограничены в количестве ответов. «В целом это устойчивая группа от исследования к исследованию: люди в целом выражают поддержку, но хотели бы уже завершать, переходить к переговорам и т. д.»,— отмечают социологи.

Второй вопрос касался эмоций, которые преобладают в окружении опрошенных, и тут исследователи констатировали фактический паритет позитивных и негативных чувств. К первым эксперты отнесли следующие ответы: «радость, счастье, воодушевление, оптимизм» (22%), «спокойствие, умиротворение» (13%) и в целом «положительные, хорошие» эмоции (3%). В сумме этот блок ответов набрал 38%. Негативных эмоций оказалось чуть больше (39%): это «страх, тревога, беспокойство» (16%), «грусть, печаль, горе, пессимизм» (14%), «злость, гнев, раздражение» (6%), а также просто «отрицательные» эмоции, «неуверенность, растерянность» и «усталость» (по 1%). 16% ответов социологи определили как нейтральные, а 20% респондентов затруднились или отказались от ответа на этот вопрос.

Напомним, что Russian Field регулярно опрашивает россиян об их отношении к СВО. По итогам последнего из таких опросов (16–19 июня 2023 года) 58% респондентов оценили ход СВО как успешный для российской армии, а противоположной точки зрения придерживался 21%. При этом большинство опрошенных поддержали бы гипотетическое решение президента как о новом наступлении на Киев (64%), так и о переходе к мирным переговорам (72%). Если же респондентам предлагалось самим выбрать между продолжением СВО и началом переговоров, то их ответы делились почти поровну: первый вариант предпочитали 45%, второй — 44%.

По словам заказчика опроса Александра Асафова, результаты исследования, несмотря на разные ответы, говорят о том, что общий «образ победы» у россиян однозначно есть. «Из полученных маркеров видна поддержка решений и заявлений руководителей государства»,— уверен политолог. Это, по его мнению, опровергает экспертные гипотезы об усталости граждан от темы СВО. «У людей достаточно четко и внятно сформировано ожидание по поводу того, как она должна закончиться и при каких обстоятельствах»,— интерпретирует результаты опроса господин Асафов. “Ъ” также поинтересовался у него, можно ли сделать вывод, что тем 23% опрошенных, которые готовы посчитать победой «присоединение и закрепление» новых территорий, достаточно уже достигнутых Россией результатов в виде присоединения четырех новых субъектов РФ. «Нужно именно закрепление. Я предполагаю, что, скорее всего, это означает некое мировое признание. К тому же думаю, что ответ предполагает однозначное снятие угрозы»,— заявил политолог.

«С социологической точки зрения прямую параллель проводить нельзя, все же вопрос стоял не совсем так. Но выдвинуть такую гипотезу исходя из ответов можно»,— ответили на аналогичный вопрос представители Russian Field.

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров, основываясь в том числе и на данных своей организации, считает, что «единого сформированного образа победы» в российском обществе нет. «Из общего можно назвать только то, что мир нужен как можно скорее, но это должен быть справедливый мир. А справедливость в нашем понимании обязательно включает оставление за Россией уже присоединенных территорий»,— поясняет социолог.

Политолог Владимир Шемякин объясняет разные ответы об образе победы тем, что в последнее время изначально заявленные цели СВО упоминаются все реже. «У респондентов появилась определенная свобода в конструировании образа победы. Это же очень сложный вопрос. И можно сказать, что сейчас в обществе даже не знают, какой ответ на этот вопрос "правильный" с точки зрения власти»,— говорит эксперт. И это, по его мнению, дает власти некоторое преимущество: «Полагаю, что при достаточно четком и едином обосновании официальной пропагандой победности достигнутого результата большинство населения в среднесрочной перспективе согласится с этим». Что же касается тех самых 23% респондентов, ратующих за «присоединение новых территорий, закрепление новых территорий», то они уже почти готовы признать победой «нынешнее статус-кво», предполагает эксперт. «В то же время показанная в исследовании нынешняя разновекторность образа победы дает власти карт-бланш — как продолжать СВО, так и завершить ее»,— добавляет политолог.

Андрей Винокуров