Минпромторг предложил увеличить долю российского вина в винных картах

В российское законодательство необходимо внести поправки, которые позволят увеличить долю отечественного вина в винных картах ресторанов. Соответствующую инициативу представил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на пленарном заседании Российского винодельческого форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Мы считаем, что наверное надо рассмотреть изменение в законодательство, либо в закон о виноделии, либо в закон о торговле, надо подумать. Чтобы в российских винных картах российское вино было представлено в обязательном порядке в какой-то пропорции»,— сказал господин Евтухов (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Виктора Евтухова, за последнее время представленность российского вина в винных картах ресторанов крупных городов выросла почти в три раза. Однако, по мнению замглавы Минпромторга, этого все равно недостаточно. «Мы хотим, чтобы в общепите было больше российского вина. Считаем, что российское вино должно позиционироваться каким-то образом, может быть, занимать первые места, может быть, должны быть специальные отметки»,— объяснил он.

Виктор Евтухов напомнил, что сейчас в Госдуме ведется подготовка законопроекта о создании в торговых сетях полок с непродовольственными товарами отечественных производителей — так называемых российских полок. Замминистра предложил дополнить перечень представленных на полках товаров отечественным вином.

В августе правительство России повысило пошлину на импорт вина из недружественных стран с 12,5% до 20%. По данным «Ъ», в связи с этим в последний месяц лета ввоз вина снизился почти на 30% год к году. Предполагалось, что повышенная пошлина будет действовать до конца 2023 года, однако, по словам близкого к правительству собеседника «Ъ», период увеличенных сборов с иностранных вин будет продлен.

Подробнее — в материале «Ъ» «Насыщенное пошлиновкусие».

Милена Костерева