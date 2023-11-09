Франция оказала Украине военную помощь на €3,2 млрд

Военная помощь от Франции Украине составила €3,2 млрд. Данные отчета парламентской комиссии, который был представлен в среду, 8 ноября, приводит BFMTV.

Франция передала Украине безвозмездно военное оборудование на €1,7 млрд. Кроме того, Париж обучил около 7 тыс. украинских солдат. Стоимость обучения составила €300 млн. Франция оплатила взнос в европейский механизм мира в размере €1 млрд и создала фонд на €200 млн для прямых закупок Украиной военного оборудования у французских компаний. Отмечается, что общая сумма помощи может возрасти по мере замены поставленных вооружений, которая будет длится до 2027 года.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню накануне, 8 ноября, заявил, что Париж направит в фонд поддержки Украины еще €200 млн, чтобы Украина могла продолжить закупать военное оборудование.

Как Евросоюз поддерживает Украину — в материале «Ъ» «ЕС в конце тоннеля».

Леонид Уварчев