Медведев заявил о 410 тыс. принятых в армию контрактников в 2023 году

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что на контрактную службу в армию в 2023 году приняли около 410 тысяч человек. 25 октября он сообщал о 305 тыс. принятых контрактников с начала года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В настоящий момент в общей сложности с 1 января текущего года на контракт принято около 410 тыс. человек. Это работа по привлечению военнослужащих на контракт будет продолжена и в следующем году»,— сказал Дмитрий Медведев на встрече с военнослужащими на полигоне Алабино в Подмосковье (видео опубликовано на его странице во «ВКонтакте»).

Господин Медведев добавил, что число желающих заключить контракт на военную службу растет. По отношению к ним, по его словам, будут применять «все необходимые меры поддержки».

Срок подготовки бойцов, как сказал зампред Совбеза, будет увеличена, если это позволит «оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения». Возможности вооружений, по словам Дмитрий Медведева «на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень» и рост производства военной техники «кратный за последний год».

13 июня президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами сообщал о 150 тыс. человек, принятых на службу по контракту с января (вместе с добровольцами — 156 тыс. человек). 3 октября министр обороны Сергей Шойгу говорил, что их число превысило 335 тыс. человек. 12 октября общее число военнослужащих, как заявил Дмитрий Медведев, составило 357 тыс. человек.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Петр Бузлаев