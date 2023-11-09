В Курской области дрон сбросил на маслодельный комбинат три кассетных боеприпаса
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в городе Суджа беспилотник атаковал маслодельный комбинат, сбросив на него три боеприпаса. Повреждено подземное хранилище масла, однако никто не пострадал.
«В Судже БПЛА ВСУ атаковал маслодельный комбинат. Было сброшено три кассетных боеприпаса. К счастью, пострадавших нет. Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции»,— написал губернатор в Telegram-канале. Один снаряд не разорвался. Его обезвреживают саперы. Город Суджа находится в 9 км от украинской границы.
18 октября обломки сбитого беспилотника упали на Тимскую школу им. Н.В. Черных в Курской области. В школе учится 477 детей. Никто не пострадал, но было повреждено здание школы.