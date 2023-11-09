В Курской области дрон сбросил на маслодельный комбинат три кассетных боеприпаса

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в городе Суджа беспилотник атаковал маслодельный комбинат, сбросив на него три боеприпаса. Повреждено подземное хранилище масла, однако никто не пострадал.

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«В Судже БПЛА ВСУ атаковал маслодельный комбинат. Было сброшено три кассетных боеприпаса. К счастью, пострадавших нет. Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции»,— написал губернатор в Telegram-канале. Один снаряд не разорвался. Его обезвреживают саперы. Город Суджа находится в 9 км от украинской границы.

18 октября обломки сбитого беспилотника упали на Тимскую школу им. Н.В. Черных в Курской области. В школе учится 477 детей. Никто не пострадал, но было повреждено здание школы.

Анастасия Ларина