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Коммерсантъ FM
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Ozon начал процедуру дерегистрации бумаг в США

Ozon (MOEX: OZON) подал форму 15F в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для прекращения регистрации американских депозитарных акций (ADS). Как сообщила пресс-служба компании, с сегодняшнего дня, 9 ноября, приостановлены обязательства по предоставлению отчетности по американским стандартам.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Компания ожидает, что решение о прекращении регистрации вступит в силу не позднее 7 февраля 2024 года»,— добавили в Ozon. 20 октября компания приступила к добровольному делистингу ADS с американской фондовой биржи NASDAQ.

В компании объясняли, что выход с NASDAQ направлен «на снижение затрат», которые связаны с предоставлением отчетности. Делистинг, как утверждали представители Ozon, не повлияет на операционную деятельность и финансовую устойчивость. Обращение бумаг Ozon продолжится на Московской бирже (MOEX: MOEX) и Международной бирже Астаны (AIX).

Торги акций Ozon на NASDAQ были приостановлены 28 февраля 2022 года. Позднее биржа уведомила компанию о намерении провести делистинг ее бумаг. Ozon дважды попытался обжаловать это решение, но апелляции были отклонены.

Лусине Баласян

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