Против подарившего гранаты помощнику Залужного офицера возбудили уголовное дело

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело в отношении офицера, который подарил гранаты Геннадию Частякову, помощнику главкома ВСУ Валерия Залужного. В МВД Украины 6 ноября заявили, что господин Частяков погиб в результате взрыва одной из гранат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

«Офицера поставили в известность о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УКУ)»,— сообщила пресс-служба ГБР.

Как добавили в ведомстве, офицер без соответствующего разрешения приобрел восемь гранат DM 51A2 — шесть из них он положил в деревянный ящик и подарил Геннадию Частякову на день рождения. В ГБР назвали это «сбытом взрывных устройств».

По данным «Украинской правды», подозрение получил старший помощник заместителя главнокомандующего ВСУ Олег Тимченко. В Печорском суде Киева меру пресечения подозреваемому не избрали, ходатайство о домашнем аресте судья не удовлетворил.

6 ноября Геннадий Частяков принес домой подарок, который ему подарили на день рождения. Вдова военного, как пишет «Украинская правда», говорила, что в нем находилась бутылка алкоголя и подарочные рюмки в виде гранат. Во время распаковки подарка произошел взрыв, в результате которого господин Частяков погиб, его сын получил травмы.

Глава МВД Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале писал, что одну из гранат из подарочной упаковки взял сын Геннадия Частякова и начал крутить кольцо на взрывном устройстве. Затем, по его словам, господин Частяков забрал гранату и выдернул чеку, что спровоцировало взрыв. В МВД добавили, что помощник главкома ВСУ знал, что ему дарят настоящую гранату, а не муляж.

В ГБР и МВД Украины основной версией гибели помощника главкома ВСУ назвали несчастный случай. В ГБР также рассматривают версии «заказного убийства при участии российских спецслужб», «попытки убийства другого офицера аппарата главкома ВСУ спецслужбами РФ» и «убийства на почве личной неприязни».

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Петр Бузлаев