Суд Сахалина приговорил к колонии военнослужащего за отказ участвовать в СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным в неисполнении приказа (ч. 2.1 ст. 332 УК РФ) военнослужащего, который отказался отправиться в служебную командировку для участия в боевых действиях в зоне специальной военной операции. Приговором ему назначено наказание два года и девять месяцев в колонии-поселении, сообщила пресс-служба суда в четверг, 9 ноября.

В ходе судебного разбирательства установлено, что обвиняемый отказался выполнять приказ умышленно, сославшись на состояние здоровья и семейную ситуацию. Отягчающим обстоятельством суд признал неисполнение приказа в период мобилизации. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в вышестоящей судебной инстанции.

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Эрнест Филипповский, Хабаровск