Что происходит после ввода войск России на Украину. День 625-й

Президент Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа. Ряд стран ЕС, в том числе Бельгия, Германия, Италия и Франция, призвали не спешить использовать замороженные активы России, сообщил Bloomberg. Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА в Тульской области. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:14. Украина не готова к тому, чтобы начинать переговоры о членстве в ЕС, заявил венгерский премьер Орбан.

9:57. Почти все страны Европы начали отбирать газ из ПХГ, украинский транзит составляет 42,4 млн куб. м.

9:08. Германия выделила около €10 млн на создание на Украине нескольких центров передовых исследований, в том числе для изучения применения биоактивных противоинфекционных препаратов. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

8:54. По данным «Ъ», бывшее подразделение немецкой Tchibo GmbH «Чибо СНГ», перешедшее местному топ-менеджменту, меняет название и зонтичный бренд на Tibio. Переименование могло быть одним из условий сделки.

8:54. Ряд стран ЕС, в том числе Бельгия, Германия, Италия и Франция, призвали не спешить использовать замороженные активы России, сообщил Bloomberg. Париж предложил сначала гарантировать, что «формула использования прибыли, полученной от замороженных российских активов, является юридически обоснованной».

8:54. Президент Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа. Он заслушал доклады о ходе военной операции на Украине и ознакомился с новыми образцами военной техники.

8:53. В Донецкой народной республике задержали украинца, подозреваемого в организации покушения на директора одного из производственных объединений Мариуполя. Как сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ, задержанный организовал покушение, находясь за границей.

8:52. Минобороны России сообщило, что минувшей ночью беспилотник был уничтожен над Тульской областью. Еще два БПЛА перехватили над территорией Крыма.