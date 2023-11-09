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Коммерсантъ FM
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Европарламент не согласовал поправку об установке сроков ухода Raiffeisen из РФ

Европейский парламент на пленарной сессии в Брюсселе принял резолюцию об усилении эффективности санкций Евросоюза в отношении России. Однако депутаты не согласовали поправку о призыве к ЕС установить крайние сроки ухода с российского рынка иностранных банков, включая Raiffeisen.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Трансляция заседания велась на сайте Европарламента. Поправку, предложенную фракцией Европейской группы консерваторов и реформистов ECR Group, поддержали 89 депутатов. Против проголосовали 441 депутат, еще 55 воздержались.

В марте Европейский центральный банк потребовал от Raiffeisen Bank International (RBI) закрыть свой бизнес в России. Вслед за этим банк сообщил о планах продать местное подразделение. Глава RBI Йоханн Штробль в октябре заявил, что процесс ухода с российского рынка не завершится до конца 2023 года. В качестве резервного варианта он назвал вывод российской «дочки» из международной группы.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Уход добавил хлопот».

Лусине Баласян

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