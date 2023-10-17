ДВЗЯИ: история, проблемы ратификации и основные пункты договора

Госдума 17 октября рассмотрит в первом чтении законопроект об отзыве решения о ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Суть и история этого документа — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Генассамблея ООН во время обсуждения ДВЗЯИ, 1996 год Фото: Osamu Honda / AP Станция измерения радиации на крыше Международного центра в Вене Фото: Ronald Zak / AP Следующая фотография 1 / 2 Генассамблея ООН во время обсуждения ДВЗЯИ, 1996 год Фото: Osamu Honda / AP Станция измерения радиации на крыше Международного центра в Вене Фото: Ronald Zak / AP

Когда появился договор

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — международный документ, который запрещает все ядерные взрывы в военных или мирных целях. Присоединиться к ДВЗЯИ может любая страна на добровольной основе. Документ был принят Генеральной ассамблеей ООН 10 сентября 1996 года и открыт для подписания 24 сентября того же года. К настоящему времени его подписали 187 государств и ратифицировали 178 (187-й страной 8 сентября 2023 года стало Сомали).

Россия подписала документ 24 сентября 1996 года, а ратифицировала его 30 июня 2000 года.

Проблемы с ратификацией

Договор до сих пор не действует. Чтобы ДВЗЯИ заработал, нужна ратификация 44 стран, имеющих ядерное оружие или возможности его создания (их перечень составлен на основании данных Международного агентства по атомной энергии; МАГАТЭ). Из этого списка документ ратифицировали 36 государств, включая РФ. Из оставшихся восьми стран договор не подписали три: Индия, КНДР и Пакистан. Подписали, но не ратифицировали пять: США, Китай, Египет, Израиль и Иран.

При этом все страны придерживаются моратория на проведение ядерных тестов (КНДР последней провела испытание в 2017 году). Россия не испытывала ядерное оружие, СССР провел последнее ядерное испытание в 1990 году. Кроме того, одно из государств-подписантов ДВЗЯИ — Израиль — обладает ядерным оружием, но официально до сих пор не объявило о моратории на проведение ядерных тестов.

5 октября 2023 года президент России Владимир Путин допустил возможность отзыва ратификации ДВЗЯИ Россией, поскольку документ не был ратифицирован США.

В чем суть договора

Среди положений ДВЗЯИ — бессрочный запрет на проведение испытательных взрывов ядерного оружия и взрывов в мирных целях, который носит всеобъемлющий характер (то есть касается испытаний в атмосфере, под водой, под землей, в космосе). Подписантам договора запрещено проводить испытательные ядерные взрывы, а также побуждать к этому другие страны. Документ оставляет возможность вернуться к вопросу о разрешении проведения мирных ядерных взрывов, для чего необходимо консенсусное решение конференции по обзору действия документа.

Каждый участник имеет право выйти из договора, если решит, что связанные с его содержанием исключительные обстоятельства поставили под угрозу высшие интересы государства. Для выхода необходимо заблаговременное уведомление за шесть месяцев.

Кто контролирует исполнение договора

Частью ДВЗЯИ является создание международной системы мониторинга (МСМ) — глобальной сети из 321 станции мониторинга и 16 лабораторий, размещенных в 89 странах. Работа по строительству сети стартовала в 1997 году, в настоящее время в строй введено около 90% из этих 337 объектов. В России создано 32 объекта МСМ.

Соблюдение договора должна обеспечивать специальная Организация по ДВЗЯИ — ОДВЗЯИ, которая начнет работу с момента вступления документа в силу. Предполагается, что ее органами будут конференция всех государств-участников, исполнительный совет из 51 государства и технический секретариат, функционирующий на постоянной основе.

В 1996 году была сформирована подготовительная комиссия Организации по ДВЗЯИ, а в 1997 году — ее Временный технический секретариат со штаб-квартирой в отделении ООН в Вене (Австрия). Раз в два года проводятся конференции по вступлению договора в силу.