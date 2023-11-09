Минпромторг предложил ограничить импорт производящихся в РФ товаров

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на заседании Российского винодельческого форума рассказал о планах ограничить импорт некоторых категорий непродовольственных товаров. По его словам, вводить ограничения намерены «там, где мы производим свою продукцию»: от бытовой химии до продукции легкой промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Евтухов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Виктор Евтухов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Я считаю, что такие меры надо применять по отношению ко всем видам отечественной продукции, особенно к продукции потребительского рынка»,— сказал Виктор Евтухов, возвращаясь к теме ограничений на ввоз вина из недружественных стран (цитата по «Прайму»).

Согласно данным, приведенным господином Евтуховым, оборот непродовольственных товаров составляет 25 млрд руб., из них 15 млрд руб. приходится на импортную продукцию. Замглавы Минпромторга считает, что меры по ограничению ввоза непродовольственных товаров позволят «оставить эти 15 млрд руб. у нас». По данным исследования агентства Infoline, в 2021 году доля импорта в продовольственных товарах составляла 24%, в непродовольственных — 53%. По итогам 2022 года, доля импорта непродовольственных товаров выросла еще на 4%.