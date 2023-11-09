Экс-полицейский приговорен к 4 годам по делу о незаконном сборе данных о Дугиной

Нагатинский суд Москвы приговорил бывшего сотрудника МВД Ивана Рыбина и Даниила Чоудхури к четырем и одному годам колонии общего режима по обвинению в незаконном сборе данных (ст. 137 УК РФ) об автомобиле и месте жительства журналистки Дарьи Дугиной, убитой 20 августа 2022 года, сообщил ТАСС. Гособвинение запрашивало шесть и два года соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Рыбин перед началом заседания суда

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Иван Рыбин перед началом заседания суда

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Иван Рыбин также признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285). В ходе заседания он признал вину, но давать показания отказался. «Я хочу попросить прощения у потерпевшего за то, что так вышло. У меня не было мысли, что это может привести к необратимым последствиям»,— сказал Иван Рыбин. Потерпевшим по делу проходит отец Дарьи Дугиной философ Александр Дугин, поскольку следствие считает, что он был целью организаторов убийства.

Как сообщил Даниил Чоудхури, он «систематически сотрудничал» с Telegram-каналами, которые предоставляли личные данные за деньги. В одном из чатов он познакомился с Иваном Рыбиным, который выполнил около 40 заказов, переданных Даниилом Чоудхури, включая сбор информации о семье Александра Дугина. При этом оба осужденных настаивают, что не знали о готовящемся убийстве.

В обвинительном заключении Генпрокуратуры говорилось, что Даниил Чоудхури разместил в Telegram объявление о сборе конфиденциальной информации о Дарье Дугиной с февраля по апрель 2022 года. Следствие утверждает, что за передачу этих сведений Иван Рыбин получил 3350 руб.

Дарья Дугина была убита 20 августа 2022 года. Ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе. ФСБ обвинила в организации убийства гражданку Украины Наталью Вовк, она заочно арестована Басманным судом Москвы. По ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом) ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Лусине Баласян