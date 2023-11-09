Вице-премьер Украины заявила об отсутствии в стране русского нацменьшинства

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что в стране нет русского национального меньшинства или притеснения тех, кто говорит на русском языке. Улучшение ситуации с правами языковых меньшинств было одним из условий для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michal Dyjuk / AP Фото: Michal Dyjuk / AP

«На Украине нет русского меньшинства. Его не существует. Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство. Есть украинцы, часть из которых разговаривают на русском языке. Я одесситка, и когда хочу — разговариваю на украинском, а когда хочу — на русском. Поэтому такой вопрос на Украине не стоит и я очень рада, что Еврокомиссия осознает его сенситивность»,— сказала вице-премьер на пресс-конференции с послом ЕС на Украине Катариной Матерновой (цитата по «РБК-Украина).

Венецианская комиссия ранее пришла к выводу, что положения украинских законов об образовании, языке и меньшинствах противоречат международным соглашениям и не соответствуют европейским нормам и ценностям. Эксперты предложили разрешить нацменьшинствам проводить мероприятия без перевода на украинский, облегчить издание книг на разных языках и произвести ряд других изменений.

4 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах, в котором рекомендации Венецианской комиссии были учтены частично. В частности, в документе указывается, что права нацменьшинств могут ограничиваться «в интересах национальной безопасности». Предполагается, что языковые послабления не затронут язык «государства-агрессора», каковым сейчас на Украине законодательно признана Россия.

Еврокомиссия вчера, 8 ноября, призвала начать с Украиной и Молдавией переговоры об их вступлении в ЕС, а также рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз. Ожидается, что окончательное решение лидеры стран ЕС примут в декабре.

Подробнее о перспективах вступления Украины — в материале «Ъ» «ЕС в конце тоннеля».