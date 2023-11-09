Кирби: США потратили 96% выделенных на помощь Украине средств

Власти США исчерпали 96% выделенной на помощь Украине суммы в размере $60 млрд с начала боевых действий. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Если рассматривать все средства, более $60 млрд, которые мы выделили на помощь Украине с начала там боевых действий, то мы истратили около 96%. Речь идет о деньгах не только на военную помощь, но и на финансово-экономическую поддержку, гумпомощь»,— сообщил Джон Кирби на брифинге, его слова приводит сайт Белого дома.

Если говорить только о военной помощи, то, по словам Джона Кирби, США израсходовали более 90% средств. Сейчас у Пентагона осталось примерно $1,1 млрд на эти цели.

Президент США Джо Байден просит Конгресс выделить на помощь Украине еще $61,4 млрд. На этом также настаивают глава Пентагона Ллойд Остин, министр финансов США Джанет Йеллен и госсекретарь Энтони Блинкен.

Предполагается, что помощь Украина войдет в сумму $106 млрд вместе с помощью Израилю и Тайваню. Однако Палата представителей предлагает разделить помощь, и рассмотреть помощь Израилю в приоритетном порядке.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Конгрессмены отделили Израиль от Украины».

Анастасия Ларина