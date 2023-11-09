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Коммерсантъ FM
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СКР возбудил уголовное дело после обстрела Скадовска в Херсонской области

Как стало известно «Ъ», в ходе СВО впервые крупные потери понесли военные следственные органы СКР. Удар выпущенной с территории Украины ракеты, предположительно ATACMS, пришелся на здание на окраине города Скадовска Херсонской области России, в котором находились сотрудники правоохранительных органов, в том числе военный следственный отдел комитета, расследующий главным образом преступления, совершенные российскими военнослужащими.

В результате взрыва трехэтажное кирпичное здание было полностью разрушено. Разбирая обломки, спасатели, по предварительным данным, нашли более десяти убитых и раненых. Предполагается, что жертвами атаки могли стать четверо сотрудников СКР. Среди раненых — охранявшие их росгвардейцы, представители военной полиции и мирные жители. В самом СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ («Убийство»), «по факту обстрела гражданской инфраструктуры украинской стороной».

По данным следствия, сегодня, 9 ноября, украинскими вооруженными формированиями произведен ракетный обстрел города Скадовска, в результате которого поврежден гражданский объект. Есть погибшие, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских вооруженных формирований, причастных к организации и исполнению этого преступления, добавили в комитете. По данным же регионального ГУ МЧС, в результате ракетного обстрела погибли пятеро, ранены 10 человек.

Николай Сергеев

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