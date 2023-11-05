Поджог ресторана, визит главы МЧС и уход Ольги Хитровой с поста главы «Единой России»
Чем запомнилась неделя 30 октября — 5 ноября: цифры, цитаты и факты
По букве закона
В Рыбинске арестован заместитель главного инженера по строительству и инфраструктуре «ОДК-Сатурн» Илья Крутов. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Ярославская прокуратура выявила нарушения при сборе денег с родителей в школах.
Экс-чиновника Михаила Рысева лишили свободы на 10 лет за получение взятки.
С члена-корреспондента РАН из Переславля снят домашний арест.
В Ростове возбуждено дело из-за повреждения ОКН при ремонте дороги.
Отставки и назначения
Ольга Хитрова покинула пост секретаря ярославской «Единой России», объяснив это большой нагрузкой. Пост может занять Евгений Чуркин.
Городская и региональная политика
В Ярославле ликвидируют «Городское спецавтохозяйство», а «Дирекцию городских парков» преобразуют в МБУ.
В Ярославской области создали Ассоциацию фермеров.
Губернатор поручил возродить молодежное правительство Ярославской области.
Ярославские поселения лишились полномочий в сфере дорожной деятельности.
Строительство
В Ярославском районе начали строить крупный жилой комплекс.
Под Рыбинском и Ростовом построят комплексы по переработке мусора.
Возобновят строительство здания УМВД в Ярославле.
В Ярославле предлагают достроить две многоэтажки на проспекте Фрунзе. Однако разрешения на строительство пока нет.
Продлили разрешение на строительство школы на Пашуковской в Ярославле.
Визиты
В Ярославскую область приехал глава МЧС Александр Куренков.
Цитата недели
«Уточните, пожалуйста, как быстро доходит выплата до военнослужащего, который подписал контракт? У меня есть информация, что она идет долго. Федеральная выплата в течение двух-трех дней после подписания контракта, у нас это доходит до месяца. Я хочу, чтобы человек, подписывающий контракт, получал эту выплату в кратчайшие сроки» (Депутат Василий Бобков предложил ускорить выплаты военнослужащим)
Цифры недели
В Тутаеве за перенос исправительного центра собрали три тысячи подписей.
Ярославская область потратила на поддержку СВО 741 млн рублей.
Производство ярославского молока увеличилось на 10,8%. 6311882
Доходы Ярославской области на 2024 год запланированы на сумму 120,4 млрд руб., а расходы — 117,6 млрд руб.
За лечение костромичей в Ярославской области не заплатили 147 млн рублей.
Ярославские больницы должны 700 млн рублей.
ЧС недели
В Ярославле в ночь с 30 на 31 октября загорелся ресторан на Первомайском бульваре. В пожаре пострадала женщина. По обвинению в поджоге арестовали бывшего депутата муниципалитета Ярославля, и.о. директора АО «Ярмарки Дзержинского района» Дмитрия Соколова. В уголовном деле фигурируют две статьи: «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога» и «Покушение на убийство». Подозреваемый отрицает покушение на убийство.