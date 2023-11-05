Поджог ресторана, визит главы МЧС и уход Ольги Хитровой с поста главы «Единой России»

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По букве закона

В Рыбинске арестован заместитель главного инженера по строительству и инфраструктуре «ОДК-Сатурн» Илья Крутов. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Ярославская прокуратура выявила нарушения при сборе денег с родителей в школах.

Экс-чиновника Михаила Рысева лишили свободы на 10 лет за получение взятки.

С члена-корреспондента РАН из Переславля снят домашний арест.

В Ростове возбуждено дело из-за повреждения ОКН при ремонте дороги.

Отставки и назначения

Ольга Хитрова покинула пост секретаря ярославской «Единой России», объяснив это большой нагрузкой. Пост может занять Евгений Чуркин.

Городская и региональная политика

В Ярославле ликвидируют «Городское спецавтохозяйство», а «Дирекцию городских парков» преобразуют в МБУ.

В Ярославской области создали Ассоциацию фермеров.

Губернатор поручил возродить молодежное правительство Ярославской области.

Ярославские поселения лишились полномочий в сфере дорожной деятельности.

Строительство

В Ярославском районе начали строить крупный жилой комплекс.

Под Рыбинском и Ростовом построят комплексы по переработке мусора.

Возобновят строительство здания УМВД в Ярославле.

В Ярославле предлагают достроить две многоэтажки на проспекте Фрунзе. Однако разрешения на строительство пока нет.

Продлили разрешение на строительство школы на Пашуковской в Ярославле.

Визиты

В Ярославскую область приехал глава МЧС Александр Куренков.

Цитата недели

«Уточните, пожалуйста, как быстро доходит выплата до военнослужащего, который подписал контракт? У меня есть информация, что она идет долго. Федеральная выплата в течение двух-трех дней после подписания контракта, у нас это доходит до месяца. Я хочу, чтобы человек, подписывающий контракт, получал эту выплату в кратчайшие сроки» (Депутат Василий Бобков предложил ускорить выплаты военнослужащим)

Цифры недели

В Тутаеве за перенос исправительного центра собрали три тысячи подписей.

Ярославская область потратила на поддержку СВО 741 млн рублей.

Производство ярославского молока увеличилось на 10,8%. 6311882

Доходы Ярославской области на 2024 год запланированы на сумму 120,4 млрд руб., а расходы — 117,6 млрд руб.

За лечение костромичей в Ярославской области не заплатили 147 млн рублей.

Ярославские больницы должны 700 млн рублей.

ЧС недели

В Ярославле в ночь с 30 на 31 октября загорелся ресторан на Первомайском бульваре. В пожаре пострадала женщина. По обвинению в поджоге арестовали бывшего депутата муниципалитета Ярославля, и.о. директора АО «Ярмарки Дзержинского района» Дмитрия Соколова. В уголовном деле фигурируют две статьи: «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога» и «Покушение на убийство». Подозреваемый отрицает покушение на убийство.

Алла Чижова