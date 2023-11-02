Экс-чиновника Михаила Рысева лишили свободы на 10 лет за получение взятки

Красноперекопский районный суд Ярославля вынес приговор бывшему заместителю директора областного департамента имущественных и земельных отношений Михаилу Рысеву по факту получения взятки. Господин Рысев получил 10 лет лишения свободы и штраф в размере 28,2 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Рысев

Фото: Алла Чижова Михаил Рысев

Фото: Алла Чижова

«Ъ-Ярославль» сообщал, что об эпизоде взятки с Рысевым стало известно следователям от бывшего депутата Романа Фомичева, который уже отбыл наказание за посредничество во взятке и вышел по УДО. Свою вину в беседе с «Ъ-Ярославль» он не признавал, поясняя, что Фомичев его оговорил, чтобы снизить себе наказание.

По версии обвинения, Михаил Рысев в 2018-2019 годах, являясь заместителем директора департамента, получил взятки от руководителя строительной компании ООО «Выбор» Романа Фомичева в размере 13,5 млн. руб. за содействие в заключении госконтрактов на покупку квартир для сирот. Помимо этого, его обвиняют в получении четырех телефонов iPhone стоимостью более 461 тыс. руб. за устранение нарушений в аукционной документации и помощь в заключении контракта с ООО «Выбор».

Михаила Рысева признали виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

«Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере двукратной суммы взятки – 28,2 млн, с лишением права занимать руководящие должности в органах государственной и муниципальной власти на 5 лет»,— сообщили в облсуде.

Алла Чижова