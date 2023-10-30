В Ярославском районе начали строить крупный жилой комплекс
В Ярославском районе в деревне Мостец начали строить жилой комплекс на земельном участке площадью 28 га. Об этом сообщил начальник инспекции государственного строительного надзора Ярославской области Андрей Фирулев.
Фото: Андрей Фирулев / «Вконтакте»
По словам господина Фирулева, жилой комплекс строит ООО «СЗ «СИ ДЖИ Ярославль». Он будет состоять из девяти очередей. Сейчас начали строительство первой очереди, включающей три пятиэтажных дома. «В жилом доме №1 на 1 этаже в секциях 2, 3, 4 располагаются встроенные помещения, которые могут быть использованы для размещения аптеки, отделения связи, помещения коммунального назначения»,— написал начальник инспекции.
Проект жилого комплекса подразумевает детские площадки и площадки для выгула собак, а также места для занятия спортом и отдыха взрослых. На участке уже подключены все необходимые инженерные сети.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в начале 2023 года проект планировки территории был вынесен на общественные обсуждения. Планировалось построить 35 новых объектов, из них 32 жилых многоквартирных дома высотой 5-6 этажей. Расчетное количество жителей составляло по проекту 4560 человек.