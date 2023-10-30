В Ярославском районе начали строить крупный жилой комплекс

В Ярославском районе в деревне Мостец начали строить жилой комплекс на земельном участке площадью 28 га. Об этом сообщил начальник инспекции государственного строительного надзора Ярославской области Андрей Фирулев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Фирулев / «Вконтакте» Фото: Андрей Фирулев / «Вконтакте»

По словам господина Фирулева, жилой комплекс строит ООО «СЗ «СИ ДЖИ Ярославль». Он будет состоять из девяти очередей. Сейчас начали строительство первой очереди, включающей три пятиэтажных дома. «В жилом доме №1 на 1 этаже в секциях 2, 3, 4 располагаются встроенные помещения, которые могут быть использованы для размещения аптеки, отделения связи, помещения коммунального назначения»,— написал начальник инспекции.

Проект жилого комплекса подразумевает детские площадки и площадки для выгула собак, а также места для занятия спортом и отдыха взрослых. На участке уже подключены все необходимые инженерные сети.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в начале 2023 года проект планировки территории был вынесен на общественные обсуждения. Планировалось построить 35 новых объектов, из них 32 жилых многоквартирных дома высотой 5-6 этажей. Расчетное количество жителей составляло по проекту 4560 человек.

Алла Чижова