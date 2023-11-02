Суд арестовал обвиняемого в поджоге ресторана экс-депутата Дмитрия Соколова

Кировский районный суд Ярославля удовлетворил ходатайство следствия об аресте экс-депутата муниципалитета Дмитрия Соколова, обвиняемого в поджоге ресторана «Сквер». Господин Соколов заключен под стражу на 2 месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Соколов (справа)

Дмитрий Соколов (справа)



«Обвиняемому предъявлено обвинение по двум статьям: это ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение либо уничтожение имущества, совершенным путем поджога), а также по ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенным общеопасным способом)»,— прокомментировал прокурор Кирилл Юхман. Он также отметил, что прокуратура поддерживает ходатайство об аресте обвиняемого.

Пожар в ресторане «Сквер» на Первомайском бульваре в Ярославле произошел в ночь с 30 на 31 октября. Пострадала посетительница заведения, которая самостоятельно добралась до больницы. Как рассказал адвокат потерпевшей, ее туда довезла подруга, с которой она была в ресторане. Сейчас пострадавшая проходит лечение.

«Мы поддерживаем позицию следователя об аресте. Полагаем, что это единственно возможная в этой ситуации мера. Я думаю, что первоначальная информация о том, что ожог не меньше 10%, соответствует действительности. Все это будет уже в ходе расследования установлено. Она будет находиться длительное время на лечении. Это процесс очень непростой, повреждение кожи чревато отказом других органов»,— рассказал адвокат потерпевшей Дмитрий Анциферов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что по версии защиты Дмитрия Соколова, причиной поджога ресторана стал бытовой конфликт между владельцами заведения и экс-депутатом.

В начале судебного заседания обвиняемый рассказал, что он больше не является и.о. директора АО «Ярмарки Дзержинского района». Мэрия расторгла с ним трудовые отношения. Дмитрий Соколов ранее судим по ст. 264.1. УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Судимость не погашена.

Заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме, что обвинение объяснило тайной следствия. Кировский районный суд Ярославля поддержал ходатайство и арестовал господина Соколова до 30 декабря.

Алла Чижова