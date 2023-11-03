В Ярославскую область приехал глава МЧС Александр Куренков

Сегодня, 3 ноября, в Ярославскую область приехал глава МЧС России Александр Куренков с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства и регионального ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Куренков (слева)

Фото: МЧС России Александр Куренков (слева)

Фото: МЧС России

Господин Куренков посетил судостроительный завод «Вымпел» в Рыбинске, который сейчас производит серию специальных маломерных судов для МЧС России. «Год назад мы заключили контракт с ОСК на изготовление и поставку 52 катеров. Это суда разной функциональной возможности. Лодки длиной 6, 8 и 10 метров будут задействованы в обеспечении безопасности на воде в разных регионах»,— рассказал глава МЧС России.

Сопровождает Александра Куренкова губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Алла Чижова