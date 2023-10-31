Губернатор поручил возродить молодежное правительство Ярославской области

Губернатор Михаил Евраев поручил создать молодежное правительство Ярославской области. Об этом господин Евраев сообщил в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«Это будет официальный орган, где социально-активные ребята смогут представлять интересы ярославской молодежи и решать волнующие ее задачи, воплощать в жизнь разные проекты, расти, учиться, получать новый профессиональный и управленческий опыт, принимать непосредственное участие в жизни региона и вносить свой вклад в его развитие»,— написал губернатор.

Он рассказал, что в состав правительства могут попасть все желающие в возрасте от 21 до 35 лет, прошедшие конкурсный отбор. Заявки будут принимать до конца года, а состав утвердят в январе 2024 года.

Идея молодежного правительства для региона не нова. Его еще в 1998 году создали по указу губернатора Анатолия Лисицына как программу по привлечению молодых и активных людей на госслужбу. В 2014 году вышел указ губернатора Сергея Ястребова «О кадровой губернаторской программе "Молодежное правительство Ярославской области"». Последний раз о проведении конкурса в состав молодежного правительства Ярославской области сообщалось в 2017 году.

Алла Чижова