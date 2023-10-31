Ярославская область потратила на поддержку СВО 741 млн рублей

Средства резервного фонда Ярославской области в 2023 году практически полностью предназначены для реализации мероприятий, связанных с поддержкой СВО и подшефного Акимовского района Запорожской области. На эти цели потрачен 741 млн руб. Об этом 31 октября сообщил министр финансов Алексей Долгов на заседании облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

Господин Долгов рассказал, что всего в резервном фонде 1,1 млрд руб., из них 913 млн руб. — предназначены для реализации мероприятий по СВО и восстановление инфраструктуры Акимовского района.

На СВО запланировано 682 млн руб., из них 608 млн — уже израсходованы. «На оказание помощи воинским частям и транспортное сопровождение гуманитарной помощи предусмотрено 122 млн руб., на оказание единовременной материальной помощи военнослужащим, получившим ранения или погибшим, запланировано 200 млн, из них 197 млн — потрачены. 270 млн запланировано на единовременные выплаты, 229 млн уже использовано. На лечение участников СВО — 58 млн, из них 55,8 млн уже направлены»,— рассказал министр финансов.

Еще 230 млн руб. запланированы на помощь Акимовскому району.

Алла Чижова