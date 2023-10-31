Ярославская область потратила на поддержку СВО 741 млн рублей
Средства резервного фонда Ярославской области в 2023 году практически полностью предназначены для реализации мероприятий, связанных с поддержкой СВО и подшефного Акимовского района Запорожской области. На эти цели потрачен 741 млн руб. Об этом 31 октября сообщил министр финансов Алексей Долгов на заседании облдумы.
Фото: Ярославская областная дума
Господин Долгов рассказал, что всего в резервном фонде 1,1 млрд руб., из них 913 млн руб. — предназначены для реализации мероприятий по СВО и восстановление инфраструктуры Акимовского района.
На СВО запланировано 682 млн руб., из них 608 млн — уже израсходованы. «На оказание помощи воинским частям и транспортное сопровождение гуманитарной помощи предусмотрено 122 млн руб., на оказание единовременной материальной помощи военнослужащим, получившим ранения или погибшим, запланировано 200 млн, из них 197 млн — потрачены. 270 млн запланировано на единовременные выплаты, 229 млн уже использовано. На лечение участников СВО — 58 млн, из них 55,8 млн уже направлены»,— рассказал министр финансов.
Еще 230 млн руб. запланированы на помощь Акимовскому району.