Минстрой не выдавал разрешение на достройку многоэтажек на проспекте Фрунзе

В Ярославле разрешение на строительство ЖК на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Попова повторно не выдавалось. Срок прошлого разрешения истек в 2017 году. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Недострой на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Попова

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Недострой на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Попова

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Дома в 2015 году начал строить ООО «Альянс строй групп». Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что проект завершения строительства многоэтажек выставили на продажу на «Авито».

Продавцы заверяют, что проект уже имеет заключение инженерного обследования основных несущих конструкций, а разрешение на завершение строительства получено на 3 года. Однако, как сообщили в министерстве строительства «Ъ-Ярославль», разрешение на строительство выдавал город, срок его действия истек в октябре 2017 года.

«14.02.2018 департамент строительства отказал в продлении данного разрешения. На сегодняшний день разрешения нет»,— сообщили в минстрое.

Алла Чижова