В Ярославской области запланировали профицитный бюджет

Доходы Ярославской области на 2024 год запланированы на сумму 120,4 млрд руб., а расходы — 117,6 млрд руб. Об этом сообщил министр финансов Алексей Долгов на заседании правительства в ходе обсуждение проекта бюджета на 2024 год и на плановые 2025 и 2026 годы.

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Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Правительство Ярославской области

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Основными приоритетами при формировании бюджета определены следующие направления: выполнение поручений президента, реализация национальных и региональных проектов, выполнение существующих социальных обязательств, обеспечение инвестиционной привлекательности региона через новые проекты, адресную инвестпрограмму и компенсационные субсидии. Одним из направлений также является совершенствование межбюджетных отношений и передача полномочий сельских поселений на уровень муниципальных районов»,— рассказал господин Долгов.

В следующем году доходы региона запланированы в сумме 120,4 млрд руб. Из них 110,6 млрд — налоговые и неналоговые поступления. Налоговые доходы в большей части обеспечат налоги на прибыль организаций (39,3 млрд) и на доходы физлиц (28,1 млрд). Неналоговые поступления вырастут до 7,7 млрд руб.

«Значительный рост в части неналоговых доходов составят доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, 2,5 млрд – это поступления, связанные с выручкой от транспортной работы. Кроме того, рост доходов прогнозируется от штрафов и возмещения ущерба государству: в 24 году – 4,3 млрд, в 25 и 26 — 4,7. Основную сумму составят штрафы за нарушение ПДД и правил движения тяжеловесного транспорта»,— пояснил министр.

Сумма безвозмездных поступлений из федерального бюджета составит 9,8 млрд руб., из них 3,3 млрд сразу направят на погашение бюджетных кредитов, которые были взяты в 2023 году на опережающее финансирование расходов.

Расходы в следующем году предусмотрены в размере 117,6 млрд руб. Из них большую часть направят на социальную сферу (63,5 млрд).

Проект бюджета внесен в ярославскую облудуму, которая рассмотрит его в двух чтениях.

Алла Чижова