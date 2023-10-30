Под Рыбинском и Ростовом построят комплексы по переработке мусора

В Рыбинском и Ростовском районах Ярославской области планируется строительство мусоросортировочных комплексов в 2024 и 2025 годах. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сортировка мусора в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Сортировка мусора в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

В Рыбинском районе комплекс построят недалеко от полигона ТКО около села Аксеново, в Ростовском районе — в сельском поселении Петровское. Инвестором выступит АО «Чистый город», учредителем которого, по данным kartoteka.ru, является ООО «Инконтракт» (75%), гендиректором и соучредителем (50%) которого является президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев (еще 50% принадлежит экс-директору ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Валерию Бровкину).

Совокупная мощность двух комплексов составит 100 тыс. тонн отходов в год. Создание комплексов обсудили в правительстве с участием генерального директора публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, который приветствовал инициативу.

«Между правительством области и инвестором — АО «Чистый город» подписано соглашение. Инвестор уже приступил к разработке проектно-сметной документации на строительство объектов»,— сказал Денис Буцаев.

Сейчас в Ярославле работает мусоросортировочная станция АО «Чистый город» на Осташинской улице. В 2022 году в ходе модернизации ее мощность была увеличена на 60 тыс. тонн в год и сейчас составляет 220 тыс. тонн. Об этом также сообщили в региональном правительстве.

Антон Голицын