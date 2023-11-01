Подозреваемый в поджоге экс-депутат отрицает покушение на убийство

Задержанный по подозрению в поджоге ресторана «Сквер» в центре Ярославля экс-депутат муниципалитета Ярославля, и.о. директора АО «Ярмарки Дзержинского района» Дмитрий Соколов отрицает покушение на убийство. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил адвокат задержанного Александр Толянин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

По словам адвоката, задержанный написал явку с повинной, сообщив, что не хотел причинить вреда посетителям ресторана. «Ъ-Ярославль» сообщал, что при пожаре пострадала посетительница заведения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом).

«О покушении на убийство речи не идет, он, конечно же, не хотел никого убивать. У него были другие мотивы»,— сказал господин Толянин.

Адвокат не стал уточнять, какие именно мотивы были у Дмитрия Соколова. В настоящий момент он задержан, находится в изоляторе временного содержания. Мера пресечения господину Соколову пока не избиралась.

Антон Голицын