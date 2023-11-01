Ярославская прокуратура выявила нарушения при сборе денег с родителей в школах

Прокуратура Ярославской области нашла 120 нарушений закона при получении пожертвований и благотворительной помощи в образовательных организациях. Некоторые школы собирали деньги с родителей для оплаты коммунальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В Ярославской области прокуратура установила, что часть школ и детсадов устанавливали конкретную сумму пожертвований, которые расходовали необоснованно. Также не размещались отчеты о получении и расходовании благотворительной помощи.

В образовательных организациях Красноперекопского района Ярославля и Угличского района деньги собирались и расходовались на оплату коммунальных услуг, налогов и сборов, стимулирующие выплаты работникам. В некоторых школах Кировского района Ярославля и Переславля-Залесского родителей учеников заставляли покупать рабочие тетради и лыжный инвентарь.

В школах и детсадах Дзержинского и Кировского районов устанавливались фиксированные суммы и регулярность их внесения родителями школьников. Также собирались средства для охраны школы.

В прокуратуре подчеркнули, что расходы на учебники, зарплату сотрудникам, охрану должны осуществляться за счет средств областного и местного бюджета, но не могут обеспечиваться родителями детей. По итогам проверки принесены 44 протеста и внесены 34 представления.

«По названным фактам приняты акты прокурорского реагирования для устранения нарушений закона. Результаты рассмотрения указанных актов реагирования и устранение нарушений по ним находятся на контроле прокуратуры области»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова