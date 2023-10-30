В Ярославской области создали Ассоциацию фермеров

В Ярославской области появилась некоммерческая профессиональная организация Ассоциация фермеров, которая будет отстаивать интересы сельхозпроизводителей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Руководителем Ассоциации стал генеральный директор сельхозпредприятия «Юрьевское» Александр Чачин. Он рассказал «Ъ-Ярославль», что сейчас в Ассоциации порядка 10-12 членов, в их числе кооператив «Первомайский», фермерское хозяйство «Юрьевское» и другие.

«Есть пожелания от фермеров объединить усилия, чтобы влиять на изменения в законодательстве и на увеличение количества инструментов поддержки фермерского движения. Сейчас рассматриваем вопрос о создании в Ярославской области агротехнологического парка совместно с научным сообществом. Создание банка семени баранов романовской породы с целью сохранения породы, потому что надо объединить усилия, в том числе с властью, чтобы эту работу провести. Второе — юридическое закрепление отрасли кролиководства, поскольку она юридически отсутствует, поэтому нет возможности поддерживать именно эту отрасль. Есть отечественные породы кроликов, которые надо возродить и сохранить и уже генерировать для того, чтобы товарные кролиководческие фермы имели возможность приобретать отечественный материал»,— рассказал руководитель Ассоциации.

Кроме того, члены ассоциации будут делиться между собой опытом и информацией об инструментах поддержки сельхозпроизводителей.

Алла Чижова