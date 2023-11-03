Ярославские больницы должны 700 млн рублей

В Ярославской области кредиторская задолженность больниц на настоящий момент составляет свыше 700 млн руб. Об этом на заседании правительства Ярославской области рассказала директор территориального фонда ОМС Диана Смыслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По словам госпожи Смысловой, по данным на 1 октября, задолженность 18 медицинских организаций составляла 822 млн руб., за последний месяц ее удалось снизить почти на 100 млн руб.

«Рост кредиторской задолженности медицинских организаций вызван в основном тем, что медорганизации финансируются не по госзаданиаю, а по фактически оказанной помощи. От объемов оказанной помощи зависит объем доходов. И, к сожалению, рост просроченной кредиторской задолженности свидетельствует о том, что медицинские организации не получают столько доходов, сколько производят расходов. Мы с каждой больницей работаем, мы знаем каждую цифру, все, что у них в расходах, какие статьи затрат наиболее генерят эти убытки. Эти меры начали давать результаты, максимальный размер кредиторки сложился на 1 октября и составил 822 млн руб. у 18 медорганизаций. За последний месяц принятые меры принятые меры позволили снизить кредиторку почти на 100 млн руб. и в дальнейшем мы планируем по 100-120 млн кредиторку снижать»,— рассказала директор территориального фонда Диана Смыслова на заседании правительства.

Госпожа Смыслова отметила, что большая часть медорганизаций погасят свои долги в первом квартале 2024 года, но три проблемные больницы этого сделать не смогут. Им предстоит более долгая работа. «Но, надеюсь, что следующий год у нас будет завершающий»,— отметила директор территориального фонда.

Теперь власти намерены проанализировать итоговый рейтинг по эффективности работы больниц. «Мы сделаем анализ качества работы наших поликлиник, больниц и посмотрим, кто у нас работает неэффективно. Доходы — это вопрос в том, работает ли руководитель над повышением доходов. И вторая составляющая: насколько эффективны и рациональны те расходы, которые осуществляются. С этим есть большие вопросы к качеству управления»,— прокомментировал губернатор Михаил Евраев.

Алла Чижова