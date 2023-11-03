Ярославские больницы должны 700 млн рублей
В Ярославской области кредиторская задолженность больниц на настоящий момент составляет свыше 700 млн руб. Об этом на заседании правительства Ярославской области рассказала директор территориального фонда ОМС Диана Смыслова.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
По словам госпожи Смысловой, по данным на 1 октября, задолженность 18 медицинских организаций составляла 822 млн руб., за последний месяц ее удалось снизить почти на 100 млн руб.
«Рост кредиторской задолженности медицинских организаций вызван в основном тем, что медорганизации финансируются не по госзаданиаю, а по фактически оказанной помощи. От объемов оказанной помощи зависит объем доходов. И, к сожалению, рост просроченной кредиторской задолженности свидетельствует о том, что медицинские организации не получают столько доходов, сколько производят расходов. Мы с каждой больницей работаем, мы знаем каждую цифру, все, что у них в расходах, какие статьи затрат наиболее генерят эти убытки. Эти меры начали давать результаты, максимальный размер кредиторки сложился на 1 октября и составил 822 млн руб. у 18 медорганизаций. За последний месяц принятые меры принятые меры позволили снизить кредиторку почти на 100 млн руб. и в дальнейшем мы планируем по 100-120 млн кредиторку снижать»,— рассказала директор территориального фонда Диана Смыслова на заседании правительства.
Госпожа Смыслова отметила, что большая часть медорганизаций погасят свои долги в первом квартале 2024 года, но три проблемные больницы этого сделать не смогут. Им предстоит более долгая работа. «Но, надеюсь, что следующий год у нас будет завершающий»,— отметила директор территориального фонда.
Теперь власти намерены проанализировать итоговый рейтинг по эффективности работы больниц. «Мы сделаем анализ качества работы наших поликлиник, больниц и посмотрим, кто у нас работает неэффективно. Доходы — это вопрос в том, работает ли руководитель над повышением доходов. И вторая составляющая: насколько эффективны и рациональны те расходы, которые осуществляются. С этим есть большие вопросы к качеству управления»,— прокомментировал губернатор Михаил Евраев.