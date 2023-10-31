На Первомайском бульваре в Ярославле горел ресторан

В Ярославле на Первомайском бульваре произошел пожар в ресторане «Сквер 20/10», горела летняя веранда. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Жесть Ярославль, скриншот из видео Фото: Жесть Ярославль, скриншот из видео

По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил в 23:43. «По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит летняя веранда на площади 60 кв.м. В 23.55 - локализация, в 23.57- ликвидация открытого горения»,— рассказали в МЧС и отметили, что никто не пострадал.

Тушили пожар 3 единицы техники и 20 спасателей. Сейчас идет разборка и проливка.

Алла Чижова