За лечение костромичей в Ярославской области не заплатили 147 млн рублей

Долг костромского фонда обязательного медицинского страхования за оказание медицинских услуг жителям Костромской области на территории Ярославской составляет 147 млн руб. Об этом на заседании правительства Ярославской области рассказала директор территориального фонда Диана Смыслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На заседании правительства обсуждался бюджет фонда на 2024 год. Ярославский ФОМС также должен другим регионам за лечение ярославцев за пределами области. Ожидаемая задолженность на 1 января 2024 года составит 188 млн руб.

«Мы планируем погасить кредиторку перед другими фондами в первом квартале. Дело в том, что этот вопрос волнует и прокуратуру, и федеральные фонды, и нас. Но мы не можем гарантировать, что другие фонды погасят эту кредиторку перед нами. Этот вопрос не решается, на сегодняшний момент просроченная кредиторка других фондов перед нами составляет 156 млн руб., из них 147 млн — Это Кострома. И Кострома платит нам, если честно, очень плохо»,— рассказала директор территориального фонда Диана Смыслова на заседании правительства.

Губернатор Михаил Евраев пообещал помочь решить проблему с Костромой во взаимодействии с федеральными коллегами.

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области на 2024 год по доходам составит 23,6 млрд руб., что на 12,3% больше, чем показатели текущего года. 785 млн руб. ярославский ФОМС планирует получить от других фондов за лечение жителей других областей в ярославских медучреждениях. При этом на лечение ярославцев за пределами области фонд израсходует 951 млн.

Алла Чижова