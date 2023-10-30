В Тутаеве за перенос исправительного центра собрали три тысячи подписей

В Тутаеве собрали более 3 тыс. подписей за перенос с территории города исправительного центра рыбинской ИК-12, сбор завершен. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил первый секретарь Тутаевского райкома КПРФ и один из инициаторов акции Алексей Шеповалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «За Тутаев«//«Вконтакте» Фото: «За Тутаев«//«Вконтакте»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 7 сентября в Тутаеве произошли два нападения на женщин с целью ограбления. Полиция задержала 36-летнего мужчину, который отбывал наказание в исправительном центре.

Обеспокоенные жители Тутаева обратились к общественному движению «За Тутаев» и в приемную КПРФ. После этого был организован сбор подписей за перенос центра, который длился с 8 по 27 октября. Их собирали в стационарном пункте в центре города, а также активисты частным порядком. За этот период собрали 3 069 подписей.

На этой неделе подписные листы пересчитают и оригиналы направят в приемную администрации президента России. Копии пошлют уполномоченному по правам человека РФ, губернатору, в министерство юстиции и в администрацию Тутаева.

«Тот человек, который совершил разбойное нападение на двух женщин, уже был осужден в Крыму за два разбойных нападения, потом у него были разбойные нападения в Ярославле. Мы не понимаем, как по таким тяжким преступлениям люди могут находиться на поселении в городе. Изначально, когда открывали данное заведение, было обещано, что осужденные будут выходить в город только по выходным при условии хорошего поведения. В реальности они ежедневно находятся в городе»,— сказал «Ъ-Ярославль» Алексей Шеповалов.

Авторы обращения предлагают перенести исправительный центр в Рыбинский район по месту работы большинства осужденных. Как сообщал «Ъ-Ярославль», исправительный центр действует с лета 2023 года. В нем проживают и работают 165 человек, осужденных к принудительному труду. Большинство из них заняты на птицефабрике в рамках договора, заключенного с АО «Ярославский бройлер».

Алла Чижова