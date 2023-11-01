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Ольга Хитрова объяснила уход с поста главы «Единой России» большой нагрузкой

Депутат Ярославской областной думы Ольга Хитрова объяснила уход с поста секретаря реготделения партии «Единая Россия» большой нагрузкой. Об этом она рассказала в обращении к однопартийцам. «Ъ-Ярославль» сообщал, что госпожа Хитрова написала заявление о сложении полномочий, о чем стало известно сегодня.

«Прошу не искать в этом подвоха, его нет. Это очень большая нагрузка и колоссальная ответственность. Я приняла партию в короткие сроки после трагических событий, гибели председателя думы и секретаря партии А.Д. Константинова. И сразу разгар пандемии, и созданный нами Волонтерский штаб ЕР работал 2 года, затем СВО и наша с вами гуманитарная миссия, тонны собранных грузов и сейчас помощь семьям и новым территориям»,— написала в обращении Ольга Хитрова.

Госпожа Хитрова рассказала, что во время ее работы партия не лучшим образом выступила на выборах в Госдуму России в регионе в 2021 году, однако смогла реабилитироваться на выборах в муниципалитет Ярославля и Ярославскую областную думу.

«Вывели партию на пик результатов на выборах в муниципалитет Ярославля и Ярославскую думу. Это второй раз в истории нашего регионального отделения — 48 процентов за «Единую Россию». Лучший результат был только в 2008 году, чуть более 50 процентов. Это результат нашей с вами совместной работы и включенности лично каждого. Рада, что партия сейчас на подъеме»,— рассказала Ольга Хитрова.

После ухода с поста секретаря регионального отделения партии Ольга Хитрова планирует сконцентрироваться на работе в областной думе, а также будет вести женское движение «Единой России».

Антон Голицын

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