Заместителя главного инженера «ОДК-Сатурн» подозревают в получении взятки

В Рыбинске арестован заместитель главного инженера по строительству и инфраструктуре «ОДК-Сатурн» Илья Крутов. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом стало известно из апелляционного постановления Ярославского областного суда, вынесенного по итогам рассмотрения жалобы защиты обвиняемого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В пресс-службах Следственного комитета и областного суда не стали комментировать информацию. Как следует из постановления суда, уголовное дело было возбуждено 6 сентября, на следующий день суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 5 ноября. Сторона защиты обжаловала арест.

«Защита при обжаловании постановления суда об аресте указывала, что в нем не указаны «конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых судья принял такое решение», а также что суду не предоставлено ни одного доказательства того, что Крутов является субъектом преступления»,— говорится в тексте апелляционного постановления.

Но суд решил, что постановление законное и обоснованное. Указывается, что господин Крутов может скрыться от органов следствия и суда. Также обвиняемый, по мнению суда, может оказать «незаконное воздействие на участников уголовного судопроизводства, сокрыть или уничтожить доказательства по делу».

«При этом суд располагал достаточными сведениями о возможной причастности Крутова И.В. к совершению преступления, в частности, показаниями свидетеля»,— подчеркивает суд.

Жалоба на решение суда оставлена без удовлетворения.

Алла Чижова