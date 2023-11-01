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Ярославскую «Единую Россию» может возглавить Евгений Чуркин

Секретарем ярославского регионального отделения партии «Единая Россия» может быть избран Евгений Чуркин, занимающий сейчас пост министра регионального развития в областном правительстве. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник в партии.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

По данным источника, консультации с господином Чуркиным уже прошли, также его кандидатура согласована с федеральным руководством партии. Как сообщила сложившая полномочия экс-секретарь Ольга Хитрова, конференция, на которой будет избран новый руководитель, пройдет в конце ноября.

Господин Чуркин ранее руководил проектным офисом губернаторского проекта «Решаем вместе!», работал в департаменте региональной политики заместителем директора и директором, а также заместителем мэра Ярославля. В настоящий момент возглавляет министерство регионального развития.

Антон Голицын

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