В Ярославле предлагают достроить две многоэтажки на проспекте Фрунзе

В Ярославле выставили на продажу проект завершения строительства ЖК на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Попова. Стоимость проекта составляет 300 млн руб. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Недострой на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Попова

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Недострой на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Попова

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Строительство домов началось в 2015 году, их хотели сдать в феврале 2018 года. Однако здания до сих пор стоят недостроенные. В объявлении говорится, что дома можно достроить и продать 384 квартиры. По мнению продавцов, выручка от продажи составит 1,4 млрд руб.

«Проект уже имеет заключение инженерного обследования основных несущих конструкций и разрешение на завершение строительства получено на 3 года»,— говорится в объявлении.

Общая площадь земельного участка 8,5 тыс. кв.м., а застройки — 1,3 тыс.кв.м. Дома находятся на первой линии проспекта Фрунзе, рядом — остановки общественного транспорта, школы, детсады, магазины и развлекательные заведения.

Алла Чижова