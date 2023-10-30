В Ярославле предлагают достроить две многоэтажки на проспекте Фрунзе
В Ярославле выставили на продажу проект завершения строительства ЖК на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Попова. Стоимость проекта составляет 300 млн руб. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито».
Недострой на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Попова
Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ
Строительство домов началось в 2015 году, их хотели сдать в феврале 2018 года. Однако здания до сих пор стоят недостроенные. В объявлении говорится, что дома можно достроить и продать 384 квартиры. По мнению продавцов, выручка от продажи составит 1,4 млрд руб.
«Проект уже имеет заключение инженерного обследования основных несущих конструкций и разрешение на завершение строительства получено на 3 года»,— говорится в объявлении.
Общая площадь земельного участка 8,5 тыс. кв.м., а застройки — 1,3 тыс.кв.м. Дома находятся на первой линии проспекта Фрунзе, рядом — остановки общественного транспорта, школы, детсады, магазины и развлекательные заведения.