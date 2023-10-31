Ярославские поселения лишились полномочий в сфере дорожной деятельности

Депутаты Ярославской облдумы сразу в двух чтениях приняли закон, согласно которому полномочия по содержанию дорог передаются на муниципальный уровень. Не все депутаты закон поддержали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что законопроект внес в облдуму губернатор Михаил Евраев. Согласно нему, полномочия по ремонту и содержанию местных дорог переходят от сельских поселений администрациям районов.

«На сегодняшний день губернатор как автор законопроекта, считает, что ему будет удобнее работать, когда отвечает за это глава района. Он своей властью гарантирует, в том числе и финансовое обеспечение этого закона. Наша задача проконтролировать и подсказать»,— прокомментировал депутат Илья Осипов на заседании облдумы.

Законопроект представила заместитель министра дорожного хозяйства Оксана Петрова. Она рассказала, что принятие этого закона позволит усилить контроль за качеством содержания и ремонта и эффективнее тратить деньги дорожного фонда региона.

«В сельских поселениях ничего не поменяется. Они будут определять объекты, только теперь они будут это делать вместе с главой муниципального района. Мы с вами понимаем, что у глав муниципальных районов значительно больше возможностей и там больше профессионалов»,— пояснила госпожа Петрова.

Она рассказала, что с начала этого года полномочия по ремонту дорог переданы муниципальным районам, и такая практика показала «неплохие» результаты: по мнению министерства, усилились контроль и ответственность. При этом она отметила, что передача полномочий не повлечет сокращение штатов в поселениях.

Однако депутаты указали на то, что некоторые сельские поселения лучше готовы к тем же снегопадам. Депутат Валерий Байло считает, что законопроект поддерживать не нужно. «Что это означает для жителей сельских поселений? То, что теперь по любому вопросу, связанному с ремонтом или уборкой снега на дорогах, они должны будут обращаться к главе Ярославского муниципального района вместо того, чтобы оперативно решать это на местах. Не уверен, что у главы есть все необходимые ресурсы для этого»,— сказал депутат.

Но закон был принят: 37 депутатов из 42 присутствующих проголосовали в его поддержку. В течение года депутаты будут контролировать, как он реализуется и есть ли положительные изменения.

Алла Чижова